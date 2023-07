Steekincident - Markt - Maastricht

Omschrijving

Rond 04:50 uur ontving de politie een melding van een steekincident. Het onderzoek werd meteen opgestart, maar er is nog niemand aangehouden. De verdachte, een man, zou een donkergetinte huidskleur hebben. Hij zou een witte Northface jas met zwarte vlakken op de schouders aan hebben gehad.



Heeft u beelden van dit incident of meer informatie? Neem dan contact op met de politie. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.