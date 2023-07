Woningbrand - Aan het Raodhoes - Melick

Omschrijving

Bij de brand raakte niemand gewond. Hoe de brand kon ontstaan, is nog onbekend en daarom doet de politie onderzoek.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de brand? Of heeft u andere bijzonderheden te melden die het onderzoek kunnen helpen? Beschikt u over camerabeelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Geef dan uw informatie alstublieft door via telefoonnummer 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2023105189