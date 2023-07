Woningoverval - Hegge - Schinnen

Datum delict: 28-07-2023 Plaats delict: Schinnen

In Schinnen in een woning aan de Hegge werd vrijdagmorgen rond 11.30 uur de bewoonster door een man en een vrouw overvallen. Bij de woningoverval werden sieraden buitgemaakt. Het tweetal vluchtte in een lichtblauwe auto in onbekende richting. Heb je iets gezien? Tip ons!