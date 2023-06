Betasting - Wirdumerdijk - Leeuwarden

Op zaterdagochtend 3 juni rond 05:15 uur is een dan 19-jarige vrouw op de Wirdumerdijk in Leeuwarden onzedelijk betast door een man. Wij zijn op zoek naar deze man. Van hem zijn duidelijke beelden beschikbaar. We tonen deze beelden eerst geblurd. Als de man zich niet binnen een week meldt, zullen we de foto’s ongeblurd delen.

Omschrijving

De vrouw en een vriendin zijn die avond in juni samen op stap in Leeuwarden. De vrouw verklaart dat de man eerder op de avond in een café contact met haar zocht. Zij gaat hier niet op in en stuurt hem weg. Op het moment dat de vrouwen naar huis gaan, komen ze de man op de Wirdumerdijk opnieuw tegen. Hij betast het slachtoffer meerdere keren. De vrouw verweert zich en een toegesnelde getuige biedt zijn hulp aan. Ook hij duwt de man weg. De dader vertrekt vervolgens op de fiets in onbekende richting. Het slachtoffer loopt naar agenten op straat en doet haar verhaal. Er is daarna aangifte gedaan van aanranding.

We zijn een onderzoek gestart naar wat er die avond op de Wirdumerdijk is gebeurd. In dat onderzoek zijn inmiddels duidelijke beelden in ons bezit.

Vragen:

Wie heeft deze man gezien of heeft meer informatie over hem?

Wie beschikt er over camerabeelden van het incident?

Heeft u iets gezien of gehoord dat mogelijk met deze zaak te maken heeft? Dan spreken we u graag.

Aan iedereen die deze beelden ziet: kent of herkent u de man die we nu nog hebben geblurd? Misschien (her)kent u de man aan zijn opvallende spijkerbroek of aan de combinatie met de fiets waarop hij reed. Ook dan mag u ons tippen. Het nummer van de gratis tiplijn is 0800-6070.