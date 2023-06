Aangetroffen explosieven – wijken Malvert en Meijhorst – Nijmegen

De politie doet onderzoek naar mogelijk explosief materiaal dat is aangetroffen in de wijken Malvert en Meijhorst. Zondag 18 juni kwam er een melding van een mogelijke inbraak bij een garagebox aan de Malvert 62e straat. In de Meijhorst 29e straat werd in de nacht van 19 juni een zwarte Volkswagen Golf gevonden die vermoedelijk bij de inbraak betrokken was. De politie zoekt getuigen.

Omschrijving

Op maandag 19 juni werd een gebied in de wijken Malvert en Meijhorst afgezet in verband met mogelijk explosief materiaal. Naar aanleiding van de melding van de mogelijke inbraak bij een garagebox aan de Malvert 62e straat, gingen agenten ter plaatse. Een auto reed met hoge snelheid uit de garagebox en reed daarbij een vrouw aan. Agenten hebben op de auto geschoten, maar de verdachten wisten te ontkomen. De vermoedelijke vluchtauto werd gevonden in de Meijhorst 29e straat.

Zowel in de garagebox als in de auto werd materiaal gevonden dat mogelijk explosief is. Na de melding van zondag 18 juni is direct een onderzoek gestart. Het team heeft de volgende vragen: