Beroving - Symfonielaan - Nieuwegein

Omschrijving

Een 15-jarige jongen werd op zondag 4 juni, rond 22.15 uur, op het fietspad aan de Symfonielaan in Nieuwegein aangesproken door twee jonge verdachten. Onder bedreiging van een taser moest hij vervolgens zijn elektrische step afstaan. De verdachten gingen er vandoor in de richting van de Paukenlaan. Meerdere agenten hebben in de omgeving gezocht naar de verdachten, maar niemand werd meer aangetroffen.

Signalement:

Van de verdachten is het volgende signalement bekend.

Verdachte 1:

- Jongen;

- Ongeveer15 à 16 jaar oud;

- Licht getinte huidskleur;

- Lichte spijkerbroek;

- Zwarte jas.

Verdachte 2:

- Jongen;

- Ongeveer15 à 16 jaar oud;

- Licht getinte huidskleur;

- Zwart bomberjack.

Weet u meer?

De politie onderzoekt deze beroving en komt graag in contact met getuigen. Heeft u zondagavond rond 22.15 uur iets gezien of gehoord wat dit onderzoek verder kan helpen? Of heeft u de verdachten in de omgeving op een step zien rijden en weet u wat hun rijrichting is geweest? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem tippen? Dat kan via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden die zijn gemaakt in de omgeving en waarop iets verdachts is te zien. Deel uw informatie via het onderstaande tipformulier.