Beroving met geweld - Lelystad - Kempenaar

Omschrijving

Het is ongeveer 1:30 uur wanneer de mannen plots worden omsingeld door een groepje. Vervolgens zijn de slachtoffers met geweld beroofd door meerdere verdachten. De slachtoffers zijn hierbij niet ernstig gewond geraakt en hebben aangifte gedaan.

Heb jij in de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 juni iets verdachts gezien in de omgeving van Kempenaar 17 in Lelystad? Of heeft u camerabeelden in deze buurt, van bijvoorbeeld uw deurbel? Meld je dan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.