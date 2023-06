Beroving met mes - Geinplein - Almere

Op zaterdagnacht 17 juni rond één uur ‘s nachts is een man in zijn eigen auto beroofd door een man met een mes. Iets gezien en/of gehoord? Tip ons!

Omschrijving

Op zaterdagnacht 17 juni rond één uur ‘s nachts is een man in zijn eigen auto beroofd door een man met een mes. De politie doet onderzoek en komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien en/of gehoord.

Het slachtoffer had op die zaterdagnacht een afspraak met een dame. Op de afgesproken plek op het Geinplein zitten zij samen in zijn auto als ineens een man met een capuchon de portier van de auto opent via de passagierskant en het slachtoffer bedreigt met een mes. Na een korte worsteling weet het slachtoffer weg te rennen, maar laat daarbij zijn spullen en auto achter. Door de worsteling heeft de man een snijwond aan zijn hand gekregen en zijn schouder is uit de kom gegaan. Daarvoor is hij in het ziekenhuis behandeld.

De politie is direct naar het Geinplein gegaan. Daar troffen zij de auto van het slachtoffer aan. De auto is in beslag genomen voor onderzoek.

Signalement dader

De man droeg een bruine jas en had zijn capuchon op. Ook droeg de man een donkere broek en hij had een zonnebril op. Het gaat verder om het volgende signalement:

lichte huidskleur

leeftijd rond de 50 tot 60 jaar oud

slank, lang postuur

een opvallende plek aan de linkerkant van zijn gezicht

Oproep getuigen

Heeft u iets gezien en/of gehoord rond het tijdstip van deze beroving? Heeft u misschien een man met capuchon zien lopen rond het tijdstip van het incident? Dan komt de politie graag met u in contact. Getuigen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.