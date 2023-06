Cold case - Alex (Lex) van Cittert - Lelystad - Amsterdam

Omschrijving

Onderzoek bedrijventerrein Oostervaart Lelystad

Op woensdag 24 mei 2023 zijn tijdens graafwerkzaamheden menselijke botresten gevonden. Na onderzoek blijken de botten te zijn van de sinds 1999 vermiste Amsterdammer Alex (Lex) van Cittert. Lex verliet op 10 februari 1999 zijn huis, maar is toen nooit meer teruggekomen. Na de vondst van de botten is een onderzoek gestart. Het gaat om een complex onderzoek, want in ruim 24 jaar is er veel veranderd.



Mogelijk vroeger terrein motorclub

Het terrein waar de botten zijn gevonden was vroeger mogelijk in gebruik door een motorclub. Hier wil de recherche meer over weten. We komen graag in contact met mensen die hier informatie over hebben.



Privéleven van Lex

Alex werd door iedereen Lex genoemd. Hij kwam uit Amsterdam en was op het moment dat hij werd vermist 37 jaar oud. Vóór de tijd van zijn vermissing werkte hij in de horeca. In het verleden gaf Lex ook tennisles. Uit geluiden van zijn omgeving blijkt dat hij mogelijk betrokken was geraakt bij criminele activiteiten. Mogelijk had Lex ook banden in Flevoland en dan met name in Almere en Lelystad. Ook hier wil de recherche meer over te weten komen.



Nooit te laat om te praten

Na jaren in onzekerheid heeft de familie antwoord op de vraag: “waar is Lex?”. Help nu mee om ook een antwoord te geven op de vraag hoe hij om het leven is gekomen. De recherche komt graag in contact met mensen die meer weten over Lex zijn leven, waar hij destijds vaak te vinden was of welke problemen hij mogelijk zou hebben. Ook spreken we graag mensen die in de periode voor zijn vermissing samen met hem hebben gewerkt. Weet jij iets, maar heb je dit nooit durven melden. Nu is het moment. Geef je informatie door via 0800-6070. Heb je al die jaren iets geweten, maar wil je dit liever geheel anoniem doorgeven? Doe dit dan via MeldMisdaadAnoniem 0800-7000 of klik hier. Ook kan je je tip achterlaten via onderstaand tipformulier. Help mee.