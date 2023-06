Diefstal pinpas - Nieuwegracht - Utrecht

Een 76-jarige man loopt dinsdag 17 januari over de Nieuwegracht in Utrecht. Hij ziet dan dat een andere man probeert te betalen bij een parkeerautomaat, maar bij die automaat kan enkel met pinpas betaald worden. De 76-jarige man besluit hem te helpen en gebruikt zijn pinpas om voor de andere man te betalen. Uiteindelijk wordt de pinpas van de 76-jarige man gestolen. Wie herkent de verdachte van de beelden?

Omschrijving

Dinsdag 17 januari liep een toen nog 76-jarige man op de Nieuwegracht in Utrecht. Rond 12:55 uur zag de man een andere man wuiven met een geldbriefje van €5 euro bij een parkeerautomaat. Het nietsvermoedende slachtoffer liep naar de man toe en begreep uit wat handgebaren, dat de andere man wilde betalen. De verdachte sprak nauwelijks Nederland en de 76-jarige man besloot om zijn pinpas in de parkeerautomaat te steken. Er kon namelijk alleen gepind worden.

Het slachtoffer toetst zijn pincode in en er werd betaald. Op het moment dat het slachtoffer zijn pinpas uit de betaalautomaat wilde halen, leidde de andere man het slachtoffer af. Hij liet een briefje van €10 euro op de grond vallen, waarop het slachtoffer met al zijn goede bedoelingen het briefje op raapt.

Op dit moment pakte de verdachte de pinpas uit de betaalautomaat. De mannen vervolgen ieder hun eigen weg. Op een gegeven moment twijfelde het slachtoffer of hij zijn pinpas nog bij zich had. Eenmaal thuis logt de man in op zijn mobiel bankieren en ziet hij dat er een bedrag is gepind van €500 euro. Het slachtoffer is erg ontdaan, gezien hij is opgelicht desondanks al zijn goede bedoelingen.