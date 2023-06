Diefstal uit woning - Park Oudeland - Woerden

Laat het ons weten via het tipformulier.

Een 76-jarige dame zit op maandag 13 maart op een gezamenlijk balkon te genieten van het weer en heeft haar voordeur op een kleine kier laten staan. Als de vrouw terug komt, merkt ze op dat haar laptop is weggenomen. Wie herkent de laptop-dief, die tussen 14:20u en 15:10u vermoedelijk heeft toegeslagen?

Omschrijving

Maandag 13 maart rond het middaguur, besluit een 76-jarige dame te gaan genieten op het gezamenlijke balkon van een seniorencomplex in Woerden. De vrouw trekt haar deur niet in het slot, maar laat de deur op een hele kleine kier open. De deur is dus niet zichtbaar open. Je moet er tegenaan duwen, wil je opmerken dat de deur niet op slot zit.

Een klein uur later besluit de vrouw weer terug te gaan naar haar woning. Ze mist niets en ziet ook niets opvallends, maar als de vrouw een tijdje later haar laptop wil pakken, vindt ze die niet meer. De vrouw besluit naar de manager te gaan, legt het verhaal uit en vraagt of er beelden zijn: en die zijn er!

Om 15:10u besluit de vrouw dus terug te gaan naar haar woning, terwijl er vlak daarvoor, rond 15:00u een man haar woning uitloopt met haar laptop. Helaas wist de dader dus nét optijd weg te zijn. Op de beelden is te zien dat de man om 14:55u het complex binnenloopt.

Gelukkig zijn de beelden erg scherp. Wie herkent deze laptopdief?