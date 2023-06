Explosie - Sonoystraat - Utrecht

Laatste update: 20-06-2023 | 00:00 Zaaknummer: 2023182713 Datum delict: 18-06-2023 Plaats delict: Utrecht

Bij een woning op de Sonoystraat is in de nacht van zondag 18 op maandag 19 juni een explosie geweest. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Wel raakte de voordeur van de woning beschadigd door de ontploffing. Weet u meer over deze explosie of heeft u camerabeelden? Dan komen wij graag in contact met u.