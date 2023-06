Beschieting woning – Berezinadreef – Utrecht

Vannacht, vrijdag 9 juni, rond 01:50 uur is er een woning beschoten gelegen aan de Berezinadreef in Utrecht. Meerdere personen opende het vuur op de woning. Enkele personen zijn vervolgens te voet gevlucht in de richting van het winkelcentrum “Overkapel”. De overige daders zijn in een kleine, donkere personenauto gevlucht. We komen graag te weten wie hier betrokken bij zijn en ontvangen graag (camera)beelden en/of informatie over de vluchtauto.

Omschrijving

Gezin thuis in angst

De moeder en twee kinderen lagen te slapen, toen de moeder plots wakker schrok van het gerinkel van gebroken glas. De moeder keek uit het raam en zag een groep van 3 tot 5 personen met een vuurwapen op de woning schieten. Zowel de voorkant van de woning, als de achterkant van de woning werd onder vuur genomen.

Help mee en tip (anoniem)

Weet u meer, heeft u meer gezien of heeft u (camera)beelden? Deel dit dan met ons. Tip uw informatie, ook al denkt u dat het misschien niet relevant kan zijn. Iedere tip kan ons helpen! Geef je informatie door via 0900 – 8844 of via onderstaand tipformulier. Heb je informatie, maar deel jij dit graag geheel anoniem? Tip dan via 0800-7000 of via deze link.