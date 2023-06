Inbraak woning - Korte Kerkstraat - Montfoort

Omschrijving

De inbreker staat een tijd voor de voordeur van de woning. Op beeld is te zien dat hij door te “flipperen” de voordeur open krijgt. Dit is een methode onder inbreker die vaker wordt ingezet om voordeuren te kunnen openen. De inbreker gaat het huis in en komt iets later de woning weer uit en sluit de voordeur achter zich. Hij loopt weg via de Hoogstraat in de richting van de Hofstraat. Na 10 minuten komt de inbreker weer terug bij de woning. Hij drukt op verschillende deurbellen en wacht even of hier reactie op komt. Wanneer niemand reageert, gaat de inbreker de woning voor de tweede keer in (weer door middel van “flipperen”). De inbreker weet meerdere dure spullen mee te nemen, waaronder sierraden.

Signalement:

- Man;

- Lichte huidskleur;

- Tussen de 20 en 30 jaar oud;

- Donker haar, lichte scheiding in het haar;

- Ongeveer 170 cm tot 180 cm lang;

- Donker gekleurde parka jas met capuchon;

- Donkere broek;

- Sneakers met witte zool.