Mogelijk explosief aangetroffen - Kanaalstraat - Utrecht

Op donderdag 15 juni werd een mogelijk explosief aangetroffen bij een pand aan de Kanaalstraat. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heb jij iets gezien, gehoord of heb je camerabeelden? Meld je dan.

Omschrijving

Rond 07:45 uur kwam de melding dat er een mogelijk explosief werd aangetroffen. Het team explosieven verkenning van de politie deed onderzoek en schakelde de Explosieven Opruimingsdienst, het projectiel is door hen afgevoerd.

De Utrechtse recherche is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen. Ook is zij op zoek naar camerabeelden uit de omgeving.

Alle informatie helpt

Heb jij iets gezien of gehoord? Of heb je camerabeelden waar iets verdachts op te zien is? Deel ze dan met de recherche. Dat kan via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Wil je liever anoniem je tip doorgeven? Bel dan 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl.