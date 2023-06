Ongeval - Kamerlingh Onnesweg – Hilversum

Omschrijving

Rond half 7 kwam een melding binnen bij de meldkamer dat er een auto in de brand stond op de Kamerlingh Onnesweg. De auto was betrokken bij een aanrijding. Wanneer de agenten ter plaatse komen is er geen bestuurder te vinden. Volgens getuigen waren er twee mannen na het ongeval er vandoor gegaan in de richting van het Ooievaarplein. Vervolgens waren ze gevlucht via de Reigerstraat en de Merelstraat. Hierna ontbrak ieder spoor. Ondanks dat de brandweer de auto snel wist te blussen, was er veel schade aan beide auto’s. De auto die het ongeval had veroorzaakt was mogelijk gestolen.



Signalement verdachten

Helaas is er een summier signalement van de verdachten. Het gaat om twee mannen. De één had lichte gekleurde kleding aan, haar tot aan zijn schouders en een zwart schoudertasjes. De andere had een rood shirt aan.



Getuigen gezocht

De politie is een onderzoek gestart naar het ongeval en kan uw hulp goed gebruiken. Heeft u meer informatie of beschikt u over camerabeelden waar wij mogelijk wat aan hebben? Neem dan contact met ons op.