Vernieling dienstvoertuigen – De Kwinkelier - Bilthoven

Omschrijving

Rond 13.30 uur ’s middags parkeren de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) hun auto’s bij het winkelcentrum “De Kwinkelier” in Bilthoven om hier een parkeercontrole uit te voeren. Wanneer zij terugkomen van deze controle blijken bij beide auto’s de banden te zijn lek geprikt en de portieren te zijn bekrast.

Op videobeeld is te zien dat rond 14.20 uur een man, volledig in het donker gekleed en met grijs haar, het terrein oploopt. De man loopt meerdere keren langs de dienstvoertuigen terwijl hij een voor een de banden lek prik. Tussendoor loopt hij elke keer weg in de richting van de supermarkten. Wanneer hij er zeker van is dat niemand hem heeft gezien, loopt hij weer terug naar de auto’s. Tot slot bekrast hij ook nog de auto’s met uitgestrekte arm.

Signalement: