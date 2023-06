Overval - Kleine Houtstraat - Haarlem

Op maandagmiddag 26 juni jl. is een juwelier op de Kleine Houtstraat in Haarlem overvallen. Een nog onbekende man bedreigde het aanwezige personeel met een vuurwapengelijkend voorwerp. Hij heeft vervolgens de vitrines leeggehaald. De dader is vastgelegd op camera. Herkent u hem?

Omschrijving

Rond 14.20 uur kreeg de politie melding van de overval op een Haarlemse juwelier. Kort daarvoor kwam de man binnen en bedreigde de aanwezige medewerker met een vuurwapengelijkend voorwerp. Op het moment van binnenkomen waren er geen andere personen in de winkel. De overvaller heeft vervolgens de vitrine leeggehaald. Bij het leeghalen, kwam een persoon de winkel binnen die getuige was van het voorval. Hierna is de man via de Turfsteeg in noordelijke richting gevlucht. De politie werd gealarmeerd en startte direct een onderzoek. Na een zoekslag in de omgeving werd de verdachte niet meer aangetroffen.

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Man

Droeg een donkerblauwe New York Yankees pet

Droeg lichtgrijze bovenkleding

Droeg een donkerkleurige broek

Droeg witte schoenen met grijze accenten



Opsporing Verzocht

In de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdag 27 juni worden de bewegende beelden van de verdachte vertoond.



Vragen

-Herkent u deze man?

-Weet u waar hij verblijft?



Neem dan z.s.m. contact op met de politie in Haarlem via bijgaand tipformulier of telefonisch met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Liever anoniem? Dat kan via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Graag met vermelding van zaaknummer: 2023135508