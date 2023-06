Explosie woning - Blekerij - Katwijk

Bij een voordeur van een woning aan de Blekerij in Katwijk is brand ontstaan na een explosie donderdagnacht 8 juni rond 00.10 uur. In de uitzending wordt een uitgebreide getuigenoproep gedaan.

Omschrijving

Bij deze explosie raakte niemand gewond. Toen agenten ter plaatse gingen, troffen zij een zwaarbeschadigde voordeur aan bij de woning van het 69- jarige slachtoffer. Buurtbewoners hebben de brand geblust, waarna de politie een uitgebreid onderzoek is gestart. Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte via de Rijnstraat, richting de Zeeweg is weggelopen. Uit onderzoek is gebleken dat vooralsnog niet is gebleken dat de bewoonster betrokken is bij criminele activiteiten. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan.