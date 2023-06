Woninginbraak - Aristoteleslaan - Den Haag

Zondag 26 februari tussen 17.30 uur en 20.20 uur heeft er een woninginbraak plaats gevonden in een woning aan de Aristoteleslaan in Den Haag. De verdachten zijn goed in beeld gebracht.

Omschrijving

Bij deze woninginbraak zijn geld en sieraden weggenomen. Na onderzoek van de camerabeelden zijn een voertuig en twee mannen zichtbaar. Op de beelden is ook te zien dat de twee inbrekers wegrijden in een grijskleurige Ford Focus voorzien van het kenteken: 31-LJV-D. Uit onderzoek is gebleken dat de eigenaar van de auto niet de bestuurder was die betrokken was bij deze inbraak. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze twee inbrekers.