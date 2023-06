Overval supermarkt - Van Zeggelenlaan - Den Haag

Op vrijdag 31 maart rond 23.00 uur vond er een overval plaats op een supermarkt aan de Van Zeggelenlaan in Den Haag. De verdachte is goed in beeld gebracht.

Onder bedreiging van een mes dwingt de overvaller een medewerker van de supermarkt tot afgifte van geld. Het slachtoffer gooide met allerlei spullen naar de verdachte die er vandoor ging. Hij rende weg in de richting van de Laakkade. Op de Schoolmeesterstraat gooit de verdachte zijn mes weg en op parkeerplaats van de Withuysstraat doet hij zijn jas uit. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 088-9647543.