Vermissing Rishi Parmersar Suriname

Omschrijving

Rishi is voor het laatst gezien op 18 december rond het middaguur op zijn eigen bedrijfsterrein aan de Indira Gandhiweg 945 in Lelydorp (Suriname). De bagage van Rishi, zijn mobiele telefoon en zijn laptop zijn sinsdien ook kwijt. Het onderzoeksteam onderzoekt alle scenario's en sluit een misdrijf niet uit. De politie sluit niet uit dat Rishi om het leven is gebracht. Momenteel zit op dit moment één verdachte vast en zal op korte termijn een Nederlandse delegatie naar Suriname afreizen om nader (forensisch) onderzoek te verrichten. Op het bedrijfsterrein van Rishi is een horloge aangetroffen, onbekend van wie deze is. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan. Alle informatie omtrent de vermissing van Rishi is welkom.