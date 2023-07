Explosie - Linnaeusweg - Boskoop

In de nacht van maandag op dinsdag 20 juni rond 05.00 uur vond er bij een winkel aan de Linnaeusweg een explosie plaats. Bij deze explosie raakte niemand gewond. De verdachte komt in beeld.

De winkel is daarbij zwaar beschadigd. In de uitzending worden er camerabeelden van de verdachte getoond. Lees het volledige nieuwsbericht hier

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 088-9645044.