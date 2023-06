Bankpasfraude - Achterstraat - Strijen

Op dinsdag 28 maart is een 81-jarige vrouw uit Strijen slachtoffer geworden van een babbeltruc. Ze werd op de bewuste dag gebeld op haar telefoon en kreeg een vrouw aan de lijn die aangaf werkzaam te zijn bij de ING bank. Het ging om een nepbankmedewerker die, samen met anderen, het slachtoffer heeft opgelicht. De recherche is op zoek naar de verantwoordelijken voor deze daad.

Omschrijving

De 'bankmedewerker' vertelde dat iemand had geprobeerd om geld op te nemen met de bankpas van de vrouw. Ook werd haar gevraagd of ze waardevolle spullen in huis had, omdat dit nodig was voor de verzekering. Deze spullen zouden dan worden opgehaald door de zogenaamde bankmedewerkers. Deze ‘bankmedewerker’ zou ook de bankpassen van de vrouw ophalen.



Dit gebeurde. De man die langskwam, is als volgt te omschrijven:

man

lichte huidskleur

tussen de 30 en 35 jaar oud

1.85 meter lang

kort zwart haar

korte jas, zwart van kleur, met letters erop, wit van kleur

grijze joggingbroek



De man kwam niet binnen, maar bleef aan de voordeur staan en nam vervolgens de bankpassen van de vrouw mee. Weer iets later kwam er een tweede persoon langs. Deze man kwam wel binnen en gaf de vrouw haar bankpassen terug. Hij nam ook diverse waardevolle spullen mee uit de woning van de vrouw, zogenaamd zoals de vrouw eerder was voorgehouden ‘voor de verzekering’.



Deze man is als volgt te omschrijven en leek dezelfde persoon als de man die eerder die avond voor de deur had gestaan. Echter omdat het erg donker is op beeld, is dit niet met 100% zekerheid te zeggen.



man

lichte huidskleur

tussen de 25 en 30 jaar oud

1.85 meter lang

kort haar, zwart van kleur

zwart snorretje

jas met capuchon, zwart van kleur

verder geheel in het zwart gekleed

De volgende dag kwam de vrouw erachter dat er voor in totaal ruim 6000 euro met haar bankpassen was gepind. Daarnaast was de vrouw haar waardevolle spullen met bovendien veel emotionele waarde kwijt. Gelukkig hebben we goede camerabeelden van de verdachte.