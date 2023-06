Overval - Rozenoord - Berkel en Rodenrijs

Omschrijving

Het tweetal met donkere trainingspakken en gezichtsbedekking kwam om 16:15 uur de supermarkt binnen en bedreigde de medewerkers met woorden. Ze waren korte tijd binnen en zijn met een nog onbekend geldbedrag gevlucht. De medewerkers en klanten zijn erg geschrokken maar gelukkig ongedeerd.

Agenten startten direct een onderzoek in de omgeving, maar hebben nog niemand kunnen aanhouden. Was u getuige van de overval of heeft u informatie? Laat het ons weten. Dat kan ook anoniem, maar ook heel makkelijk via het tipformulier.

Blurren

De verdachten laten we geblurd zien, omdat het waarschijnlijk om minderjarigen gaat. Melden ze zich niet of houden we ze niet aan deze week, dan krijgt iedereen in de volgende uitzending wel hun gezicht te zien.