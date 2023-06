Bankhelpdeskfraude – diverse locaties – Roermond

Laatste update: 22-06-2023 | 08:40 Zaaknummer: 2023066536 Datum delict: 02-05-2023 Plaats delict: Roermond

In de omgeving Roermond is een verdachte in het vizier die wordt verdacht van bankhelpdeskfraude. Hij heeft de afgelopen weken verschillende slachtoffers duizenden euro’s afhandig gemaakt. Om tot zijn identiteit te komen, wordt beeldmateriaal van de man vrijgegeven in een SpeurMee-video. In de video is de verdachte tijdens diverse pintransacties duidelijk in beeld. Het is gezette man met bril die een markant loopje lijkt te hebben.