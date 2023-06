Babbeltruc - praatjesmaker ontfutselt bankpas inwoner (84) Jordaan

Een 84-jarige inwoner van de Amsterdamse Jordaan is slachtoffer geworden van een zogenaamde ‘babbeltruc’. Van haar rekening zijn diverse bedragen opgenomen met een totaalbedrag van ongeveer 8000,- euro. De man die haar pinpas én pincode ophaalt, staat haarscherp op beeld en ook zijn stem is goed te horen. De politie wil weten wie hij is.

Omschrijving

Het slachtoffer wordt op 17 september gebeld door iemand die zogenaamd voor de bank werkt. Het slachtoffer is op haar hoede omdat er een bank wordt genoemd waar zijn geen klant is. Ze wordt doorverbonden naar een andere bank en tijdens een lang telefoongesprek wordt beetje-bij-beetje haar vertrouwen gewonnen. Het gesprek eindigt met de afspraak dat iemand haar bankpas komt ophalen.

Op camerabeelden uit de straat is te zien dat er inderdaad iemand langsgaat om de pas op te halen. Met een tijdens het telefoongesprek afgesproken list – met een code kan de man ‘aantonen’ dat hij te vertrouwen is – weet hij de bankpas te krijgen inclusief de pincode. Ze spreken af dat de nieuwe pas een paar dagen later geleverd zal worden.

Het zit de vrouw niet lekker, maar dan is het al te laat. Van haar rekening zijn diverse bedragen opgenomen met een totaalbedrag van ongeveer 8000,- euro.

De man die op de beelden staat is goed in beeld. Daarnaast is zijn stem goed te horen. Herken je hem of zijn stem? Laat het ons dan weten. Wil je meer weten over babbeltrucs? Kijk op politie.nl https://www.politie.nl/informatie/hoe-gaat-de-oplichter-te-werk.html