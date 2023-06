Inbraken – Diverse Locaties – Schiedam Rotterdam Berkel en Rodenrijs

Afgelopen maanden is een inbreker of een groep inbrekers actief in Schiedam, Rotterdam Noord en Berkel en Rodenrijs. Bij de 17 inbraken die bij ons bekend zijn, wordt steeds dezelfde methode toegepast. Door een gaatje in kozijnen te boren, krijgt de inbreker toegang tot de woning. In Bureau Rijnmond tonen we beelden van verdachten.

Onder andere in Schiedam is het donderdag 29 december 2022 raak op de Polderweg. Diep in de nacht wordt een gaatje geboord in een raamkozijn en met specifiek gereedschap krijgt de inbreker de hendel los en het raam open. Onder andere een pinpas wordt gestolen waarmee niet lang na de inbraak een pinpoging wordt gedaan bij een pinautomaat aan de Schiedamseweg in Rotterdam. Pogingen om geld te pinnen mislukken meerdere keren en de pas wordt geblokkeerd. De verdachte is op de getoonde beelden goed herkenbaar te zien.

Na die nacht in december vorig jaar vonden nog eens 16 bij ons bekende inbraken plaats in Schiedam, Rotterdam Overschie en recent nog in de nacht van 15 op 16 mei bij een woning aan de Pijlkruidstraat in Berkel en Rodenrijs.

Bij de inbraken zijn allerlei persoonlijke bezittingen gestolen, van sieraden tot autosleutels en auto’s. In alle gevallen werd dezelfde methode gebruikt om binnen te komen. Via een geboord gat in een raamkozijn.

We willen niet alleen weten wie de man op de beelden is, of welke mannen dit zijn. Het is goed mogelijk dat meerdere verdachten betrokken zijn.