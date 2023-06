Onhandige actie of afleidingsmanoeuvre voor beroving?

Het lijkt een onhandige actie, maar is dat wel zo? Als een bestuurder van een sportwagen voor het verkeerslicht in de PC Hooftstraat staat te wachten, loopt een man tegen de zijspiegel van de auto. De bestuurder stapt uit om te kijken wat er is gebeurd en hoe het met de man gaat. Dan wordt hij belaagd door twee anderen en van zijn dure horloge beroofd. Wij willen weten wie deze mannen zijn.

Omschrijving

De politie denkt dat de onhandige actie misschien met opzet werd ingezet om het slachtoffer uit zijn auto te lokken en te beroven. Na de beroving vluchten de mannen in de richting van het Museumplein. Ken of herken je de mannen op de beelden? Of heb je meer informatie over deze zaak? Laat het weten. Bel 0900 8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.