Aantreffen overleden baby - Schuwacht - Lekkerkerk

Omschrijving

Het kindje is gevonden in een donkergrijze plastic zak. Uit eerste onderzoek blijkt dat het gaat om een meisje, geboren na een voldragen zwangerschap. Het is goed mogelijk dat het kindje op een andere locatie aan De Lek in Lekkerkerk in het water is achter gelaten. Het onderzoeksteam probeert te achterhalen wie de baby is, wat er met het kindje gebeurd is en wat de oorzaak van haar overlijden is. Ook maakt de politie zich zorgen of de moeder wel medische zorg heeft gekregen. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan.