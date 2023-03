Aanslag-Kapelaan Bosmansplein-Den Bosch

De politie zoekt de bestuurder en inzittende van een witte Renault Megane die betrokken was bij tenminste twee incidenten in Den Bosch. De Renault werd later gezien op weg richting Rotterdam. Mogelijk komt de dader dus uit de buurt. Wie herkent hem?

Omschrijving

Op 9 februari 2022 werd een slagerij op het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch beschoten. Het jaar daar voor, op 27 juli was de winkel ook al doelwit geweest. Een explosie beschadigde toen de gevel. Bij de beschieting stapte de dader in een witte Renault Megane die door iemand anders werd bestuurd. Dezelfde auto werd twee dagen later weer in Den Bosch gezien. Nu bij een explosie bij een sportschool aan De Eendenkooi. De politie kan het spoor van de auto volgen tot op de weg richting Rotterdam.