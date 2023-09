Snelkraak – Dorpsstraat – Vaassen

Omschrijving

Rond 03:30 uur arriveerden vier mannen in een Volkswagen Golf. Drie mannen stapten uit, de bestuurder bleef met draaiende motor voor de juwelierszaak wachten. De mannen werkten goed samen, er was een duidelijke rolverdeling. Eén van hen sloeg met een voorhamer de etalageruit kapot en ging samen met een andere man de winkel binnen. De derde man stond volgens getuigen op de uitkijk en had een vuurwapen vast. Binnen vernielde de man met de voorhamer alle vitrines, terwijl de andere man zoveel mogelijk sieraden pakte en dit in bigbags stopte. De hele snelkraak duurde slechts een paar minuten.

Na de snelkraak vluchtten de daders via de Nunspeterweg in Vierhouden richting de A28, waar ze de oprit bij Nunspeet/Elspeet opreden. Ze zijn voor het laatst gezien ter hoogte van de afslag Harderwijk/Lelystad. Ze reden in een nieuwe Volkswagen Golf met ledverlichting en gestolen kentekenplaten. De kentekenplaten waren tien minuten voor de inbraak gestolen van een auto die geparkeerd stond op een parkeerplaats aan de Cederhof in Vaassen.