Mogelijke brandstichting - Zuiderkruis - Veenendaal

In de vroegte van afgelopen maandagnacht zijn er meerdere auto’s in Veenendaal in brand gestoken. De politie is op zoek naar camerabeelden en getuigen.

Omschrijving

Één auto werd om 01:18 uur brandend aangetroffen op de Emmerschans. De brandweer kon niet voorkomen dat een naastgelegen auto ook vlamvatte.

De tweede melding van een autobrand kwam om 03:04 binnen. Deze auto stond geparkeerd op Zuiderkruis. Hierbij waren de vlammen overgegaan op andere voertuigen nadat de auto door de brand een stukje was gaan rijden.

Een mogelijk verband tussen deze twee autobranden wordt nog onderzocht en staat dus niet vast.

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u in de nacht van zondag op maandag iets verdachts gezien rond de Emmerschans of Zuiderkruis? Of heeft u camerabeelden, van bijvoorbeeld van uw deurbel, uit deze omgeving? Meld je dan nu via de opsporingstiplijn 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.