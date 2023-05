Pinnen met gestolen pas - Vismarkt- Utrecht

Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving

Het is zaterdag 28 januari als een stel samen een museum bezoeken. Rond 16:30 uur besluiten ze samen nog een drankje te gaan doen in de binnenstad. Nadat de drankjes zijn afgerekend, stopt de man zijn portemonnee goed in zijn jaszak en sluit hij het met een rits.

Thuis merkt de man op dat zijn portemonnee weg is. Hij belt direct zijn bank waarna hij erachter komt dat er meerdere contactloze pintransacties hebben plaatsgevonden. Daarnaast is het 80-jarige slachtoffer, €400 euro aan contanten verloren die in zijn portemonnee zat.