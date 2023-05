Zakkenrollerij- stationshal - Utrecht centraal

Op donderdag 16 maart van dit jaar zit een 38-jarige vrouw in de trein van Den haag CS naar Utrecht CS. Bij het uitstappen, rond 17:17 uur, ziet de vrouw dat een man hinder ondervindt om met de kinderwagen, met een baby daarin, de trein uit te komen. De vrouw besluit de man te helpen en stopt haar mobiel in haar jaszak. Helaas voor het slachtoffer gaat het hier om een voor opgezet spel en weet de man op sluwe wijze haar mobiel uit haar jaszak te halen. Wie herkent de man of vrouw van de beelden?

Omschrijving

Op het moment dat de vrouw de voorkant van de buggy op de grond zet, breekt het voetstuk ervan af. De man loopt vervolgens direct naar de voorkant toe en samen kijken ze of ze het voetstuk weer aan de buggy krijgen gemonteerd. Op dat moment haalt de man de telefoon van het slachtoffer uit haar jaszak. Dan verschijnt er opeens een vrouw, die kennelijk bij de verdachte hoort. De buggy is uit de trein en het stel vertrekt met de kinderwagen richting een lift.

Op dat moment komt het slachtoffer erachter dat ze haar mobiel kwijt is. Ze rent de trein in en kijkt langs het spoor of haar mobiel nog ergens ligt. Daarna rent ze nog naar de lift waar de verdachten zich in bevinden met de vraag of zij iets hebben gezien. De vrouwelijke verdachte geeft aan niks gezien te hebben en laat ook haar tasje zien dat daar niks in zit. Ze vertelt het slachtoffer dat haar mobiel wellicht nog in de trein ligt. Het slachtoffer kijkt nogmaals rondom het spoor, maar vindt niks meer. Op het moment dat het slachtoffer de lift uit is, haalt de vrouwelijke verdachte achter haar broek een mobiel tevoorschijn, waarna de lift vertrekt richting de begane grond.

Man

Man

Licht tot donker getinte huid

1,70M lang

Blauwe jas

Sprake gebrekkig Nederlands

Vrouw