Schietincident – Bart van Peltplein – Tilburg

De politie is dringend op zoek naar de 25-jarige Delano Minguel HOLDER uit Vlissingen. Hij wordt verdacht van het neerschieten van een man op zondag 14 mei op het Bart van Peltplein in Tilburg.

Omschrijving

Die dag rijdt een automobilist rond 18.30 uur met zijn auto het parkeerterrein van het winkelcentrum op. Nadat de auto geparkeerd staat, stappen twee personen bij hem in de auto. Opeens gaat het mis. Een man stapt uit de auto en schreeuwt: “Vuurwapen, vuurwapen”. Meteen hierop wordt deze man in zijn been geschoten. Hij strompelt over het parkeerterrein al schreeuwend van de pijn en vraagt omstanders de hulpdiensten te bellen.

Kort na de schietpartij hield de politie twee personen aan vanwege hun mogelijke betrokkenheid. Uit het politieonderzoek blijkt later wie de vermoedelijke schutter is. Het gaat om de 25-jarige Delano Minguel HOLDER uit Vlissingen. De politie zoekt hem.