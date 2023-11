Man pint met pinpas vermiste - 1e Middellandstraat - Rotterdam

Omschrijving

Op 8 oktober zou Waliou rond 10.00 uur vanuit Drachten naar Groningen of Leeuwarden zijn vertrokken. Sindsdien is hij niet meer gezien. Mogelijk is hij met het openbaar vervoer in de richting van Rotterdam vertrokken, waar ook met zijn pinpas is gepind door de man op de foto. Deze man hoeft niets met de vermissing te maken te hebben. Mogelijk gaat het om een vriend, familielid of kennis, dat is vooralsnog onbekend. Wij komen wel heel graag met hem in contact, omdat hij mogelijk meer weet over waar Waliou nu is en/of hoe het met hem gaat. De man pint op 8 oktober rond 10:00 uur en om 15:55 uur met de pinpas van Waliou in Rotterdam, bij een pinautomaat aan de 1e Middellandstraat. We maken ons zorgen om het welzijn van Waliou, daarom kiezen we er nu voor om de foto van de pinnende man te delen.

Contact

Weet u wie de man op de foto is? Geef uw tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.

Weet u niet wie de man op de foto is, maar heeft u wel andere informatie over de vermissing van Waliou? Weet u waar Waliou nu is? Heeft u hem gezien rond Drachten, Groningen, of Leeuwarden? Of misschien wel in Rotterdam? Of heeft u anderzijds informatie over zijn vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070. Of laat een tip achter via het tipformulier op deze pagina: https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/vermiste-kinderen/2023/oktober/waliou-nassirou.html.