Schietincident - Vuurdoornstraat - Leeuwarden

Donderdagavond 16 november is er op een woning aan de Vuurdoornstraat geschoten. De bewoonster hoorde donderdagavond een knal en kwam er vrijdagochtend 17 november achter dat er op de woning was geschoten. Ze belde direct de politie. Het onderzoek naar het schieten loopt. We zoeken getuigen en camerabeelden.

Omschrijving

Vrijdagochtend kwam bij de politie de melding binnen van het schietincident. Op de locatie werden daadwerkelijk sporen aangetroffen die wijzen op een schot op de deur. Mogelijk heeft dit rond 22:00 uur plaatsgevonden. De recherche doet onderzoek naar wat er is gebeurd en is dringend op zoek naar camerabeelden en getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Heeft u iemand op de woning zien schieten of heeft u een persoon weg zien lopen, fietsen of rijden? Neem dan direct contact op met de politie via 0900-8844. Of vul het online tipformulier in. Anoniem uw informatie delen kan via 0800-7000. Vermeld daarbij het zaaknummer 2023308430.