Diefstal ebikes - Rietberglaan - Barneveld

Omschrijving

De man kwam aan fietsen bij de school en parkeerde zijn fiets pal naast een elektrische damesfiets. Hij zette zijn eigen fiets op slot en boog zich direct over de e-bike. Nadat hij deze had ontgrendeld, fietste hij ermee weg. Later die middag kwam hij lopend terug. Bij een ander fietsenrek stal hij een gloednieuwe, elektrische herenfiets.

Over de gestolen fietsen

Fiets 1: elektrische damesfiets van het merk Gazelle, type Paris C7 HMN. Kleur: ‘natural Sienna mat’ (lichtbruin). Framenummer: 12725831. Accunummer: 2792809560523.

Fiets 2: elektrische herenfiets van het merk Gazelle, type Paris C7 HMB. Kleur: zwart met blauwe accenten. Op de bagagedrager was een zwarte tassendrager gemonteerd. Framenummer: 62096629. Accunummer: 2761903930323.

(BVH 2023459643)

Vragen

Herken jij de man op de foto?

Heb jij de fietsen (of één van beide) gezien of te koop aangeboden zien worden?

Laat het ons weten!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.