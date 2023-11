Diefstal horloge – Van Wevelinckhovenplein – Hardenberg

Omschrijving

De gedupeerde kwam de dief tegen op de parkeerplaats van een supermarkt. De onbekende man begroette hem en stak zijn hand uit. De 23-jarige gaf hem ook een hand. De onbekende liet zijn hand echter niet los en er ontstond bijna een worsteling. Uiteindelijk liet de man los en liep hij weg. Later ontdekte de 23-jarige man dat zijn horloge weg was. Het gaat om een Casio Edifice EFR-556L-1AVUEF. Camerabeelden hebben de ontmoeting tussen de dief en zijn slachtoffer gefilmd.

De dader

20 à 25 jaar oud

Getinte huidskleur

Slecht gebit

Ongeveer 1.75 meter lang

Smal postuur

Droeg een grijze jas

Vragen

Herken jij de man?

Weet jij waar deze man verblijft?

Heb jij na 21 oktober 2023 een Casio Edifice EFR-556L-1AVUEF te koop aangeboden zien worden?

Laat het ons weten!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.