Diefstal opladers fietsaccu’s – Lübeckplein – Zwolle

Aan het Lübeckplein in Zwolle stal een man vijf opladers van e-bike-accu’s uit een afgesloten fietsenstalling. Herken jij deze persoon? We horen het graag!

De man liep te treuzelen bij de ingang van de fietsenstalling. Toen een fietser de stalling verliet, zag hij zijn kans schoon en glipte hij naar binnen. Vervolgens stal hij de opladers van vijf e-bikes die op dat moment werden opgeladen. Met de buit in zijn rugzak liep hij de stalling weer uit.

Herken je deze man? Laat het ons weten!

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Blijf je liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.

