Inbraak in hotel - Sportlaan - Delden

Aan de Sportlaan in Delden braken twee mannen in bij een hotel, waarbij ze een geldbedrag buitmaakten. Dit gebeurde in de nacht van 13 op 14 oktober. Weet jij wie deze mannen zijn? Tip ons!

Omschrijving

De inbrekers kwamen in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 oktober rond 02.00 uur aan bij het hotel. Ze braken de schuifdeuren open met een breekijzer, waarna ze naar de receptie liepen. Achter de balie braken ze ook de kassa open. Ze haalden de gehele kassalade eruit – met daarin enkele honderden euro’s – en verlieten het gebouw.

De inbrekers hadden zich goed vermomd, maar herken je hen bijvoorbeeld toch aan de kleding in combinatie met postuur en houding? Laat het ons dan weten!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.