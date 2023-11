Inbraak in voertuigen – Sluiswachter – Nijkerk

Aan de Sluiswachter in Nijkerk is op een bedrijfsterrein ingebroken in meerdere voertuigen. Herken jij de man die dit doet? Laat het ons weten!

Omschrijving

De man klom aan het begin van de avond over het hek van het terrein. Eenmaal binnen, brak hij drie vrachtwagens en één bestelauto open. Hij liet de eigenaar achter met een flinke schadepost.

Herken jij de man op de beelden? Tip ons!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Blijf je liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.