Inbraakpoging bij winkel - Campherbeeklaan - Zwolle

Aan de Campherbeeklaan in Zwolle probeerden drie personen in de nacht van 16 op 17 oktober in te breken bij een drogist. Weet jij wie deze mannen zijn? Tip ons!

Omschrijving

De mannen liepen in de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 oktober rond 00.30 uur naar de voordeur van het pand. Ze hadden een koevoet en een sloophamer bij zich. Twee van hen probeerden daarmee de deur open te breken en richtten daarbij flinke schade aan. Mogelijk zijn ze gestoord door een voorbijganger, want opeens liepen ze weg.

Vragen

Herken jij deze drie mannen? Of weet jij wie dit zijn?

Heb jij iemand in jouw omgeving horen praten over deze inbraakpoging?

Tip ons dan, zodat we deze criminelen kunnen stoppen!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.