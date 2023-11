Overval - winkelcentrum Rijkerswoerd - Arnhem

In winkelcentrum Rijkerswoerd in Arnhem is zaterdag 11 november een opticien overvallen. Daarbij is de eigenaar verwond met een mes. Heb jij de overvaller mogelijk gezien of ben je in het bezit van camerabeelden? Laat het ons weten!

Omschrijving

De overvaller liep rond 15.15 uur naar binnen bij de winkel, die gevestigd is aan de straat Op het Toneel. Hij droeg een hoody en een mondmasker en in zijn hand hield hij een mes vast. Hij zei dat hij geld wilde. Toen de opticien hem de winkel uit probeerde te krijgen, werd hij neergestoken. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

Vluchtroute

De overvaller verliet winkelcentrum Rijkerswoerd aan de achterzijde via de Cabaret en de Anna Blamanstraat naar de Annie Salomonsstraat. Hij liep in de richting van de Mr. P.J. Oudsingel. Waar hij daarna naartoe is gegaan, is nog onbekend.

Signalement

Leeftijd: begin 20

Huidskleur: licht getint

Taal: Nederlands, met een buitenlands accent

Postuur: slank

Lengte: ongeveer 1.70 meter

Hij droeg een grijze hoody, een donker mondmasker en mogelijk een spijkerbroek

Vragen

Ben je getuige geweest van het incident?

Heb jij de overvaller die dag zien lopen?

Woon jij aan de vluchtroute van de dader en heb je een bewakingscamera? Zou je dan de beelden willen uitkijken van die zaterdagmiddag?

Dan horen we graag van jou! Elk beetje informatie, hoe klein ook, kan van groot belang zijn voor ons onderzoek!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.