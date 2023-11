Overval veilinghuis - Voorstraat - Zwolle

Aan de Voorstraat in Zwolle werd dinsdag 14 november een veilinghuis overvallen. Hiervoor zitten vier verdachten vast. Voor ons rechercheonderzoek zoeken we de bestuurder van een rode auto van het merk SEAT, die contact lijkt te hebben gehad met de verdachten. Wellicht is hij/zij ook een verdachte in deze zaak en anders wel een belangrijke getuige. Ben jij deze bestuurder, heb je hem/haar gezien of misschien zelfs gefilmd? Tip ons!

Omschrijving

De overvallers sloegen rond 14.30 uur een ruit van het veilinghuis kapot. Ze graaiden een aantal sieraden uit de vitrine. Ook vond een worsteling plaats met een medewerkster. De mannen vluchtten op een scooter en stapten later over in een auto. De politie hield hen uiteindelijk aan op de N50 bij Kampen.

Uit onderzoek blijkt dat mogelijk een tweede auto betrokken was bij de overval. Dit was een rode SEAT. Het exacte type en bouwjaar is niet duidelijk, maar het leek een SUV-achtige; mogelijk een Ateca.

Vragen

Heb jij dinsdag 14 november tussen 14.00 en 15.00 uur de rode SEAT gezien in de Zwolse binnenstad? Laat het ons weten, ook al denk je er niets bijzonders over te kunnen vertellen. Wellicht is jouw informatie nét dat ene puzzelstukje dat wij zoeken.

Woon jij in de Zwolse binnenstad en heb je een camera aan deur of gevel? Bekijk dan de beelden van dinsdagmiddag 14 november terug en neem contact met ons op als je de rode SEAT ziet. Je zou ons hier enorm mee helpen!

Ben jij de bestuurder van de rode SEAT? Neem contact met ons op; we willen je graag een paar vragen stellen!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.