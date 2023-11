Pinnen met gestolen pas - Molenstraat - Nijmegen

Aan de Molenstraat in Nijmegen bespiedden twee vrouwen een 82-jarige vrouw die geld opnam bij een geldautomaat. Even later stalen ze haar bankpas en haalden ze honderden euro’s van haar rekening. Herken jij deze vrouwen? Tip ons!

Omschrijving

De vrouwen zaten tegenover de geldautomaat op de grond. Toen de 82-jarige aan kwam lopen en aanstalten maakte om te gaan pinnen, stonden de vrouwen direct op. Eén van hen ging bij de andere geldautomaat staan; haar handlanger hield de pinnende 82-jarige nauwlettend in de gaten. Vermoedelijk heeft zij op dat moment gezien welke pincode de vrouw intoetste. Toen het slachtoffer kort daarna in een kledingzaak aan de Broerstraat aan het winkelen was, kwamen de twee vrouwen enkele keren heel dichtbij haar staan. Waarschijnlijk hebben zij op één van deze momenten de bankpas uit haar tas gehaald. Even later pinde de vrouw die de pincode had afgekeken 450 euro van de bankrekening van het slachtoffer. Ze hield daarbij de hele tijd haar hand voor haar mond om niet gemakkelijk herkend te worden. Herken jij de vrouw toch? Of haar handlanger? Laat het ons weten!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.