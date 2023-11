Poging inbraak juwelier – Geldersestraat – Geldermalsen

Aan de Geldersestraat in Geldermalsen probeerden vier mannen donderdag 14 september bij een juwelier in te breken. Herken jij de mannen? Tip ons!

Omschrijving

De mannen kwamen rond 02.45 uur de straat in lopen. Ze hadden hun gezichten afgedekt en droegen alle vier een lamp op hun hoofd. Eén van hen droeg een slijptol, een ander een grote hamer en de andere twee droegen grote tassen (zogeheten ‘big bags’), waarschijnlijk bedoeld om de buit mee te vervoeren. De man met de slijptol probeerde het rolluik op twee verschillende plekken open te slijpen, maar slaagde daar niet in. Na ongeveer een minuut gaf hij het op. Het viertal vertrok via een steegje terug naar hun auto, die geparkeerd stond op een parkeerplaats aan de Badweg. De juwelier constateerde de volgende dag flinke schade aan zijn rolluik.

Vragen

Weet jij wie deze mannen zijn?

De mannen zijn goed vermomd, maar meen je toch iemand te herkennen aan bijvoorbeeld de manier van lopen, kleding of aan hun auto? Ze reden vermoedelijk in een BMW.

Heb je mensen in je omgeving horen praten over deze inbraakpoging?

Dan horen we graag van jou!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Blijf je liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.