Ramkraak - Monseigneur Zwijsenplein - Kerkdriel

Aan het Monseigneur Zwijsenplein in Kerkdriel pleegden twee mannen een ramkraak op een drogist, waarbij ze een groot aantal producten stalen. Dit gebeurde in de nacht van 18 op 19 oktober. Weet jij wie deze mannen zijn? Laat het ons weten!

Omschrijving

De daders kwamen aanrijden in een rode auto. Deze auto was de dag ervoor gestolen in Den Bosch. Ze stopten voor de winkel. Door met een flinke snelheid achteruit te rijden, ramden ze de pui van het pand kapot. Met grote plastic tassen renden de mannen de winkel in. Onder meer bij het parfumschap vulden ze hun tassen met zoveel mogelijk producten. Enkele minuten na het rammen van de pui reden de daders met de buit weg. Ze reden in de richting van de Kerkstraat. Later werd de rode auto aangetroffen aan een straat met de naam Ipperakkeren. Mogelijk zijn de verdachten daar overgestapt in een vluchtauto.

Vragen

Herken je de mannen op de beelden?

Heb jij in de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 oktober tussen 02.00 en 03.00 uur aan de Ipperakkeren gezien hoe mannen uit een rode auto overstapten in een ander voertuig?

Laat het ons weten!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.