Straatroof - Hollands Hoenlaan - Barneveld

Omschrijving

Het slachtoffer fietste op zaterdag 11 november tussen 23.00 en 23.15 uur vanuit het centrum van Barneveld richting de wijk Veller. Bij de Hollands Hoenlaan sloeg hij af in de richting van de middelbare school de Meerwaarde. Onder het fietstunneltje stonden vier jongens. Zij riepen naar hem dat hij moest stoppen. Toen hij dat niet deed, duwden ze hem van zijn fiets waardoor hij op de grond viel. Terwijl twee jongens hem vasthielden, trok een andere jongen zijn schoenen uit. Ook zetten ze zijn fiets op slot en namen ze de sleutel mee. De jongens fietsten weg in de richting van de Valkseweg.

De gestolen schoenen zijn lage Nike Jordans; wit met donkerrode details. Het Nike-logo is grijs en de veters zijn rood. De schoenen hebben maat 44,5/45. De fietssleutel zit aan een sleutelhanger van PON Autodealer.

Signalementen van de verdachten

Persoon 1:

Jongen met een donkere huidskleur

Lengte: 1.75 à 1.80 meter

Leeftijd: tussen de 14 en 18 jaar oud

Postuur: normaal

Kleding: zwarte jas met capuchon (waarvan hij de capuchon droeg). Witte Nike Air Force-schoenen

Fiets: normaal type

Persoon 2:

jongen met een donkere huidskleur

Lengte: 1.80 à 1.85 meter

Leeftijd: tussen de 14 en 18 jaar oud

Postuur: normaal

Kleding: zwarte jas, zwarte Nike-schoenen, muts van merk Parajumpers

Fiets: ‘omafiets’

Persoon 3:

Jongen met een licht getinte huidskleur

Lengte: ongeveer 1.70 meter

Leeftijd: tussen de 14 en 18 jaar oud

Postuur: slank

Kleding: een zwarte North Face-jas (waarvan hij de capuchon droeg). Nike Air Force-schoenen

Fiets: ‘omafiets’

Persoon 4:

Jongen met een licht getinte huidskleur

Lengte: 1.75 à 1.80 meter

Leeftijd: tussen de 14 en 18 jaar oud

Postuur: normaal

Kleding: zwarte Adidas-jas (waarvan hij de capuchon droeg) en crèmekleurige Adidas-schoenen

Fiets: normaal type

Vragen

Ben jij getuige geweest van deze straatroof?

Herken jij de daders aan de hand van hun signalementen?

Is iemand in jouw omgeving na 11 november opeens thuisgekomen met Nike Jordan schoenen en/of een fietssleutel?

Woon jij in de omgeving van de Hollands Hoenlaan en zijn de daders gefilmd door jouw bewakingscamera?

Dan horen we heel graag van je!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.